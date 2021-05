Wochenausblick: Quartalszahlen und Hauptversammlungen dominieren

Werbung



Die neue Handelswoche hat einiges zu bieten. Quartalszahlen sowie Hauptversammlungen von Konzernen dominieren das Bild. Nichtsdestotrotz sollten Anleger auch wichtige Konjunkturdaten nicht aus dem Auge lassen.



Montag

Am Montag werden für Anleger bereits am frühen Morgen die Meldungen der Quartalszahlen von einigen Unternehmen wichtig. So legen um 7 Uhr Hypoport, TAG Immobilien, Carl Zeiss Meditec, Aurubis sowie Wacker Neuson allesamt ihr Zahlenwerk für das erste Vierteljahr 2021 vor. Außerdem gibt im Laufe des Tages der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech seine Quartalszahlen preis.





Dienstag

Der Dienstag wartet gar noch früher mit wichtigen Ereignissen auf. So wird um 03:30 Uhr in der Früh der Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis in China bekanntgegeben. Um 7 Uhr geht es anschließend mit der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal von K+S, Fraport, Nordex, E.ON, Bilfinger und Evotec weiter. Thysenkrupp und Ceconomy berichten zur selben Zeit über das zweite Geschäftsquartal. Wenig später folgt um 7:30 Uhr United Internet mit den Zahlen für das erste Quartal. Um 10 Uhr laden Jungheinrich, Rheinmetall und Hugo Boss jeweils ihre Aktionäre zur virtuellen Jahreshauptversammlung ein. Bevor um 18:15 Uhr Deutsche Euroshop mit den Zahlen für das erste Quartal den Tag abschließt, sollten Anleger um 16:30 Uhr der Rede von Andrew Bailey - Gouverneur der Bank of England - Aufmerksamkeit schenken.

Mittwoch

Um 7 Uhr präsentiert der Versicherer Allianz, Merck KGaA, Deutsche Telekom, RWE sowie Varta ihre Zahlen für das erste Vierteljahr 2021. Um 7:30 Uhr berichten anschließend Bayer, Scout24, Telefonica Deutschland und Tui über den Zeitraum von Januar bis März 2021. Eine halbe Stunde später wird die Veröffentlichung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex Deutschlands sowie des britischen BIPs auf Quartalssicht für die Börsen relevant. Coronabedingt laden um 10 Uhr die DAX®-Konzerne Adidas, BMW und SAP ihre Aktionäre nur virtuell zur Jahreshauptversammlung ein. Zudem geht um 14:30 Uhr der Blick der Anleger über den Atlantik in die Vereinigten Staaten. Denn dann wird der Verbraucherpreisindex exklusiv Nahrungsmittel & Energie auf Monats- sowie Jahresbasis veröffentlicht.

Donnerstag

Der Donnerstag verläuft vergleichsweise ruhig ab. Lediglich zum Abend wird zum einen um 18 Uhr erneut eine Rede des Gouverneurs Bailey von der Bank of England wichtig und zum anderen um 22:05 Uhr die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal vom Unterhaltungskonzern Walt Disney.

Freitag

Zum Abschluss der Handelswoche legen um 7 Uhr Knorr Bremse und Encavis ihr Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 offen. Außerdem werden um 14:30 Uhr die Einzelhandelsumsätze sowie die Einzelhandelsumsätze exklusiv Autos in den USA veröffentlicht. Die Bekanntgabe des Verbrauchervertrauens von Reuters und der Uni Michigan markieren um 16 Uhr das Ende der Woche.

