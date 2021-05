DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Online-Bürgerservices optimal umsetzen - USU bietet digitale OZG-Sprechstunde



10.05.2021 / 08:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Möglingen, 10. Mai 2021. Quo vadis OZG-Umsetzung? Unter diesem Leitgedanken veranstaltet USU am 26. Mai 2021 eine digitale Sprechstunde zum Onlinezugangsgesetz. Ob Barrierefreiheit, Nutzerfreundlichkeit, kommunale IT-Infrastruktur oder das Reifegradmodell des BMI - individuelle Fragen der Teilnehmenden rund um die optimale OZG-Umsetzung werden von Digital-Expert*innen mit umfassender Branchenerfahrung beantwortet. Die kostenfreie Online-Beratung schließt eine OZG-Veranstaltungsreihe ab - zuvor beschäftigten sich 3 OZG-Webinare mit Konzepten, Nutzer-Analysen, bürgerfreundlichen Abläufen oder der erforderlichen IT-Architektur. "Erst wenn Online-Verwaltungsleistungen den Nutzern bzw. Bürgern einen echten Mehrwert bieten, werden sie auch angenommen und entlasten auf diese Weise die Behörden und deren Mitarbeiter. Für ein schlüssiges Service-Konzept müssen auch die internen Abläufe zunächst analysiert und dann strategisch digitalisiert werden. Hierfür empfiehlt sich ein Partner, der den gesamten Projektlebenszyklus abdeckt", so Alexander Herber, Sales Director Public Sector bei der USU GmbH. Seit Jahrzehnten unterstützt USU mit einem umfassenden Lösungs-Portfolio Behörden von Bund, Ländern und Kommunen bei der strategischen und technischen Umsetzung ihrer digitalen Roadmap: von der Beratung und Auswahl der passenden Technologie über nutzerzentriertes Design bis hin zu Implementierung und Betrieb. Eine aktuelle OZG-Studie, die im Auftrag von USU vom Marktforschungsinstitut Splendid Research durchgeführt wurde, liefert Entscheidern der Öffentlichen Hand außerdem eine faktenbasierte Orientierung über die Erwartungshaltung und Nutzung digitaler Bürgerservices - und damit eine praxisbezogene Umsetzungshilfe der OZG-Richtlinien. Diese Pressemitteilung ist unter www.usu.com abrufbar.



USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.



Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com



10.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de