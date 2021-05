DGAP-Ad-hoc: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Expansion

Die Beaconsmind AG gibt die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung in Dubai und die Partnerschaft mit der Seed Group bekannt, um ihre Location-Based Marketing Lösung in den Nahen Osten zu bringen.



10.05.2021 / 08:30 CET/CEST

Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589, EURONEXT: MLBMD, VIENNA: BMD) gibt die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung in Dubai und die Partnerschaft mit der Seed Group bekannt, um ihre Location-Based Marketing Lösung in den Nahen Osten zu bringen.



Stäfa (Zürich, Schweiz) - 10. Mai 2021, beaconsmind (ISIN: CH0451123589 - WKN: A2QN5W - VIENNA: BMD - EURONEXT: MLBMD), der Schweizer SaaS-Provider für standortbasiertes Marketing (LBM) stellt heute der internationalen Expansionsstrategie, die vorsieht, dass das Unternehmen bis Ende 2022 mit über drei neuen, internationalen Zweigniederlassungen globale Neukundengeschäfte generieren wird, gibt beaconsmind heute die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung für den Nahen Osten in Dubai und die Partnerschaft mit der Seed Group bekannt, einem Unternehmen des Private Office von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum.

Nachdem beaconsmind im März den internationalen Expansionsplan bekannt gegeben hat, welcher drei neue internationale Zweigstellen (Naher Osten, APAC und USA) bis Ende 2022 vorsieht, gibt das Unternehmen heute die Eröffnung ihrer Zweigniederlassung für den Nahen Osten in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt. Die lokale Niederlassung wird die Neukundenakquise und Betreuung für globale Kunden mit Hauptsitz im Nahen Osten verantworten.

Die erste Partnerschaft, die heute unterzeichnet und bekannt gegeben wurde, ist mit der Seed Group, einem Unternehmen des Private Office von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum, Familienmitglied der Königsfamilie von Dubai. Die Seed Group hat sich mit beaconsmind zusammengetan, um die Location-Based Marketing Lösung von beaconsmind für Einzelhandelsketten in die VAE und weitere Regionen des Nahen Ostens zu bringen.

Hisham Al Gurg, CEO der Seed Group und des Private Office von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum sagt: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit beaconsmind. Ihr Konzept hat sich bereits auf globalen Märkten bewährt und hilft Unternehmen, Mehrwerte für ihre Geschäfte zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass die Lösung von beaconsmind den Einzelhändlern im Nahen Osten dabei helfen wird, ihre Dienstleistungen agiler zu gestalten, die richtigen Kunden anzusprechen und den Gesamterfolg des Unternehmens zu steigern."

Dank dieser Partnerschaft hat beaconsmind direkten Zugang zu den Unternehmen der königlichen Familie von Dubai, u.a. zu Emirates Airlines und der Jumeirah Group, was hinsichtlich der potenziellen Implementierung von beaconsmind's Location-Based Marketing Lösung in einem bedeutenden Portfolio von Hotels, Restaurants, Einzelhandels- und Industrie-Standorten im gesamten Nahen Osten, Europa und Asien eröffnet. Die Seed Group wird beaconsmind beim reibungslosen Markteintritt, ihren Ressourcen in den Bereichen F&E und Geschäftsentwicklung sowie mit einer Geschäftssitz-Infrastruktur unterstützen.

"Der Markt im Nahen Osten bietet ein riesiges Wachstumspotenzial für Tech-Unternehmen wie uns, die sich darauf konzentrieren, das Einkaufserlebnis der Retail-Kunden zu verbessern und den Unternehmen wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Die lokalen Konsumenten sind sehr technikaffin und die Unternehmen durchlaufen eine starke digitale Transformation. Das sind nur einige von vielen positiven Katalysatoren, die in dieser Region vorhanden sind", sagt Max Weiland, CEO von beaconsmind.



Die Seed Group ist der lokale Sponsor der Nahost-Zweigniederlassung von beaconsmind, was den starken Glauben an das Entwicklungspotenzial unterstreicht und die direkte Unterstützung beim Markteintritt verstärkt. Es wird keine Verwässerung für die bestehenden beaconsmind-Aktionäre geben. Basierend auf diesem exklusiven Zugang schätzt beaconsmind das Marktpotenzial auf über CHF 40m jährliche, laufende Umsätze. Dieses Wachstum kann in den nächsten 5 Jahren in den VAE und Mittleren Ostens erreicht werden. Die 3 Kern-Verticals der Region, auf die das Unternehmen abzielt, sind Einzelhandel, Hotellerie sowie Kultur und Tourismus. Die wichtigsten

Zielkunden sind Betreiber von Einkaufszentren, Fitnessstudios, Supermärkte/Hypermärkte, Logistik, Kultur und Hotels/Restaurants/Cafés. Das Unternehmen hat inzwischen einen lokalen Vertrieb aufgebaut.

"Gerade in dieser von Covid geprägten New-Normal-Ära, in der viele Einzelhändler ihre digitale Transformation beschleunigt haben um neue Geschäftsfelder zu erschließen, kommt die Lösung von beaconsmind genau zum richtigen Zeitpunkt", so Hisham Al Gurg.



"Mit der Seed Group als strategischem Partner freuen wir uns darauf, den Markt mit einem Paukenschlag zu betreten und in den kommenden Monaten sehr schnell, starke Geschäftsbeziehungen anzubahnen. Wir haben bereits viel Zeit damit verbracht, die Marktdynamik zu analysieren und die Präferenzen der lokalen Unternehmen zu studieren. Dies wird uns dabei helfen, unseren regionalen Kunden sofort die am besten auf sie zugeschnittene Lösung zu offerieren", sagt Max Weiland.





Über Seed Group

In den vergangenen 16 Jahren hat die Seed Group strategische Allianzen mit führenden globalen Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen gebildet. Diese Unternehmen haben ihre geschäftlichen Interessen und Ziele in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas durch die Unterstützung und die starke Basis der regionalen Verbindungen der Seed Group vorangetrieben. Das Ziel der Gruppe ist es, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit multinationalen Organisationen zu schaffen und deren nachhaltigen Markteintritt und Präsenz in der MENA-Region zu beschleunigen. Die Seed Group ist ein wichtiger Punkt für den Erfolg all ihrer Partner in der Region und hilft ihnen, ihre Zielkunden zu erreichen und ihre Geschäfte zu beschleunigen. Das Private Office wurde von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum gegründet, um direkt in potenzielle Geschäftsmöglichkeiten in der Region zu investieren oder diese zu unterstützen, die den Kriterien des Private Office entsprechen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.seedgroup.com

Über beaconsmind

Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der standortbasierten Marketing-Software (LBM) für Retail-Unternehmen. beaconsmind unterstützt Retailer bei der Durchführung erfolgreicher, standortbezogener Marketingkampagnen. Durch die Implementierung von BLE Bluetooth Beacons am Point-of-Sale, können Smartphone-Nutzer in Echtzeit lokalisiert und identifiziert werden. Durch die Integration der Software Suite, erschliesst beaconsmind einen brandneuen Kanal für Retailer, damit diese mit ihren Kunden interagieren können um das Einkaufserlebnis grundlegend zu verändern. Mit der Lösung von beaconsmind können Retailer physische und digitale Kanäle zusammenführen und damit die Lücke zwischen Off- und Online schliessen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beaconsmind.com