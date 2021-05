Wärmeenergie auf einem niedrigen Temperaturniveau geht in der Chemie oft ungenutzt verloren. Der Kunststoffhersteller Borealis hat in einem Werk in Antwerpen nun eine neue Wärmerückgewinnungstechnologie (Qpinch) in Betrieb genommen, die helfen soll Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Das Projekt wurde im Rahmen der Open Innovation-Zusammenarbeit mit dem belgischen Start-up-Unternehmen Qpinch realisiert und umfasst eine Demoanlage in Antwerpen, Belgien. Die Wärmerückgewinnungsanlage, die am bestehenden Produktionsstandort für Low Density Polyethylen errichtet wurde, testet nun die technischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...