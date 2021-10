DJ Einsatz der Blockchain-Technologie in Unternehmen - Digitaler Zertifikatskurs an der International School of Management

Dortmund (pts012/06.10.2021/10:45) - Blockchain-Technologien haben längst die Grenzen der Finanzindustrie überwunden. Unternehmen haben großes Interesse daran, die zukunftsweisende Datenbank-Technologie einzusetzen, weil ihr Geschäftsbetrieb auf Informationen beruht. Und genau diese Informationen können durch die Blockchain-Technologie schnell, fälschungssicher und präzise übermittelt werden. Mit dem Hochschulzertifikat "Blockchain-Technologie" bietet die International School of Management (ISM) ab November 2021 ein praxisnahes Angebot für Fach- und Führungskräfte, um sich online ein intuitives Verständnis der Blockchain und deren vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten zu machen.

Wie sieht die technische Komponente hinter der Blockchain aus? Wie lassen sich Produktionsprozesse effizienter steuern? Wie können Unternehmen Blockchain-Technologien einsetzen?

Diese Themen greift Prof. Dr. Fidelio Tata in seinem Zertifikatskurs auf. Der promovierte Betriebswirt ist Hochschullehrer an der ISM und unterrichtet im Bereich Unternehmensfinanzierung. Als erfahrener Marktexperte hat Prof. Dr. Fidelio Tata ein tiefes Verständnis von globalen Finanzmärkten und mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Derivatemarketing, institutioneller Vertrieb, Risikomanagement und globale Wertpapieranalyse.

Im Online-Zertifikat veranschaulicht er in vier Sitzungen die enge Verzahnung von praxisnahen, konzeptionellen Inhalten mit Praxisbeispielen und Fallstudien. Jedes Modul umfasst zunächst die Vermittlung neuer Inhalte sowie direkt im Anschluss einen Anwendungsteil.

Modulübersicht Modul 1: Einführung in die Blockchain-Technologie Modul 2: Kryptowährung und Smart Contracts Modul 3: Einsatzmöglichkeiten in der Praxis Modul 4: Fokus digitale Disruption im Banking durch Blockchain-Technologie

Der Online-Zertifikatskurs richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus allen Branchen. Das erste Modul beginnt am 22. November 2021. Alle Informationen und Termine sowie die Kursanmeldung finden Interessierte unter: https:// www.online-zertifikate.ism.de

Hintergrund: Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie ab Herbst 2021 das Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

