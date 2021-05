Karlsruhe / München (ots) -- Bei der von Earlybird Venture Captial angeführten Seed-Finanzierung erhält thingsTHINKING 4,5 Mio. EUR.- Die finanziellen Mittel fließen in die Weiterentwicklung der Software semantha®, um sie zur weltweit führenden semantischen Plattform zu machen- Das Deeptech-KI-Startup ist eine Ausgründung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und verarbeitet die menschliche Sprache unabhängig von der Wortwahl- semantha® arbeitet out-of-the-box, spricht mehr als 100 Sprachen und kann mit nur wenigen Beispielen angeleitet werdenKarlsruhe / München (ots) - Das Karlsruher Deeptech-KI-Startup thingsTHINKING hat eine Finanzierungsrunde über 4,5 Mio. EUR abgeschlossen, die von Earlybird angeführt wird und auch einer Gruppe renommierter AngelInvestoren umfasst. Mit ihrer Plattform semantha® hat das Team von thingsTHINKING die Textverarbeitung auf die nächste Stufe gehoben - mit multimodaler Verarbeitung und ohne das sonst übliche Training, das für KI-Anwendungen normalerweise erforderlich ist.Dr. Hendrik Brandis, Mitgründer und Partner bei Earlybird, sagt: "Mit semantha® können Domänenexperten endlich ein KI-System so ausbilden, als wäre es ein Kollege - anhand weniger und einfacher Beispiele. Dies ermöglicht einen "Divide-and-Conquer"-Ansatz für jede Art von textbezogener Herausforderung beim Kunden, bei dem die Domänenexperten das System direkt in der Produktion nutzen können, während sie einfach neue Lösungen mit der bereitgestellten UI erstellen. Das macht semantha® zur schnellsten und fortschrittlichsten Plattform auf dem Markt." Earlybird Principal Dr. Andre Retterath ergänzt: "semantha® kombiniert modernste Ansätze der Sprachverarbeitung auf eine einzigartige Weise und bietet so jedem Kunden einen unmittelbaren Mehrwert. Bei bestehenden Lösungen handelt es sich um "One-Trick-Ponies", die auf einzelne Anwendungsfälle beschränkt sind. semantha® kann hingegen schnell und unkompliziert bei neuen und bisher unbekannten Aufgaben eingesetzt werden. Und genau hier versagen Standard-NLP/ AI-Ansätze."semantha® bedient bereits ein breites Spektrum an SaaS-Lizenzkunden, von KMUs bis hin zu Unternehmen wie der BASF, Hella und Gothaer. semantha ® wird von immer mehr Partnern dafür genutzt, mit den über 150 REST/API-Webservices der Plattform eigene Lösungen zu entwickeln.Sven Körner, Mathias Landhäußer, Georg Müller und Abdelmalik El Guesaoui gründeten thingsTHINKING im Jahr 2017 als Spin-Off des renommierten Karlsruher Instituts für Technologie. Dort erforschten Sven und Mathias seit 2006 am Software-Engineering-Lehrstuhl neue Verfahren für die Verarbeitung menschlicher Sprache. Die Publikations- und Forschungshistorie der Gruppe erstreckt sich über zahlreiche relevante Konferenzen im Bereich NLP und der semantischen Verarbeitung. Georg ist ein erfahrener Cloud-Software-Architekt, der für Global Player gearbeitet und große Entwicklerteams geleitet hat, bevor er Sven und Mathias dazu brachte, auf Basis ihrer Forschungsergebnisse ein neues Unternehmen zu gründen. Abdelmalik ergänzt das Gründerteam mit seiner internationalen Erfahrung im Produktmanagement, um aus den Forschungsergebnissen und Ideen reale Lösungen zu entwickeln."Unser Ziel ist es, einer Maschine einen gesunden Menschenverstand beizubringen", erklärt Sven. "Als menschliche Experten verbringen wir so viel Zeit mit eintönigen und sich wiederholenden Tätigkeiten, wenn es um Texte jeglicher Art geht", sagt Mathias. "Deshalb wollen wir mit semantha® die perfekte Unterstützung liefern und unseren Teil zum Multi-Milliarden-Dollar-Markt der Employee Experience beitragen", ergänzt Abdelmalik."Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, unseren technologischen Vorsprung auszubauen und den Markt schneller zu erschließen. Gleichzeitig werden wir unsere internationalen Partner und große RPA-Anbieter dabei unterstützen, semantha® für ihre Kunden einzusetzen", resümiert Georg.Über thingsTHINKINGDie KI semantha® ist das Ergebnis von über 14 Jahren Forschung in Natural Language Processing (NLP) und Künstlicher Intelligenz am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die 2017 in der Gründung der thingsTHINKING GmbH mündete. Ihren bahnbrechenden Erfolg belegen Auszeichnungen wie der "CODE_n Award - Industry Disruptor", die Auszeichnung als einer der "100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg" und auch die Beschreibung von thingsTHINKING als "Gehirn mit Künstlicher Intelligenz" durch das renommierte FORBES-Magazin. Zuletzt wurde thingsTHINKING mit ihrer KI-Lösung semantha® vom Land Baden-Württemberg als Schlüsseltechnologie der Zukunft zum "KI-Champion Baden-Württemberg" gekürt. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.thingsthinking.netÜber EarlybirdEarlybird ist ein Venture Capital Investor mit Fokus auf europäische Technologieunternehmen. Gegründet im Jahr 1997, investiert Earlybird in allen Wachstums- und Entwicklungsphasen eines Unternehmens. Als einer der erfahrensten VC-Investoren in Europa bietet Earlybird seinen Portfolio-Unternehmen nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch strategische und operative Unterstützung sowie Zugang zu einem internationalen Netzwerk und den Kapitalmärkten. Earlybird verantwortet verschiedene Fonds mit Fokus auf digitale Technologien in Ost- und Westeuropa sowie Gesundheitstechnologien. Mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro, acht Börsengängen und 30 Trade Sales ist Earlybird eine der erfolgreichsten Venture Capital Firmen in Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.earlybird.com