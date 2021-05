Die dritte Welle in Deutschland scheint gebrochen worden zu sein. Die Börse könnte das zum Anlass nehmen, um ihre Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Denn nun winken landesweit Lockerungen der Corona-Beschränkungen, was vielen Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, wieder mehr Luft verschaffen sollte. Für die Deutsche Bank sollte dadurch der Druck auf die Risikovorsorge abnehmen und die Erträge im Zinsgeschäft dürften langsam wieder steigen. Mittelfristig also positve Vorzeichen für die Aktie.

