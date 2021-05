Der DAX befindet sich am Montag in Schlagdistanz zum Rekordhoch. Für einen Break sprechen die starken Vorgaben von der Wall Street, wo die führenden Indizes die Woche auf Allzeithoch abschlossen. Als Bremsklotz für den Handel in Frankfurt könnten sich hingegen die jüngsten (schwachen) Jobdaten aus den USA erweisen, die zwar die Zinsangst dämpften, jedoch zu einem sprunghaften Anstieg des Euro gegenüber dem Dollar führten. Im weiteren Wochenverlauf liegt der Fokus der Investoren dann auf einer Reihe ...

