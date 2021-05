Der Dax +1,34% dürfte zum Wochenauftakt mit einem moderaten Plus seine jüngsten Gewinne ausbauen. Knapp eine halbe Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von rund 0,3 Prozent auf 15.436 Punkte. Das vor drei Wochen erreichte Rekordhoch bei gut 15.501 Punkten kommt damit in Reichweite. Auch der EuroStoxx wird am Montag solide erwartet.Am Freitag hatte nach ...

