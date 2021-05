Die an der Wiener Börse gelistete beaconsmind, ein SaaS-Provider für standortbasiertes Marketing eröffnet - wie bereits angekündigt - eine Zweigniederlassung in Dubai und startet dort mit einer Partnerschaft mit der Seed Group, einem Unternehmen von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Die Seed Group wird beaconsmind beim Markteintritt, ihren Ressourcen in den Bereichen F&E und Geschäftsentwicklung sowie mit einer Geschäftssitz-Infrastruktur unterstützen. Die lokale Niederlassung soll die Neukundenakquise und Betreuung für globale Kunden mit Hauptsitz im Nahen Osten verantworten, teilt beaconsmind mit. Hisham Al Gurg, CEO der Seed Group und des Private Office von Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum sagt: "Ich bin zuversichtlich, dass die Lösung von beaconsmind den ...

