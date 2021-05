DJ EANS-News: Lenzing AG / Dominic Köfner wird neuer Leiter Corporate Communications & Public Affairs bei der Lenzing

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Köfner wird unter anderem die Internationalisierung der Lenzing Gruppe maßgeblich mitgestalten und zur Umsetzung der Unternehmensstrategie sCore TEN beitragen. Personalia/Unternehmen Lenzing - Dominic Köfner (46) übernimmt Anfang Mai die Leitung des Bereiches Corporate Communications & Public Affairs der Lenzing AG. Als Vice President wird er in dieser Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Stefan Doboczky berichten. Dominic Köfner verfügt über nationale und internationale Erfahrung, die er in den letzten beiden Jahrzehnten bei renommierten Beratungsunternehmen, Kommunikationsagenturen und auf Unternehmensseite sammeln konnte. Vor seinem Wechsel zur Lenzing Gruppe zeichnete Herr Köfner verantwortlich als Managing Director und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Serviceplan Austria und zuletzt als Senior Berater der Agenturgruppe Sports & Media in München. Zuvor verantwortete er jeweils als CMO und CCO die Agenden der Zumtobel Gruppe und der MOL Group. Bevor er als Krisenkommunikationsmanager durch das österreichische Finanzministerium zur Aufarbeitung der Causa "Hypo Alpe Adria Bank" eingesetzt wurde, betreute er als Kommunikationsberater der Brunswick Group zahlreiche nationale und internationale Kommunikationsmandate. "Wir freuen uns, Herrn Köfner in der Lenzing zu begrüßen. Er bringt genau die internationale Erfahrung mit, die wir für unsere weltweiten Kommunikationsaktivitäten benötigen", sagt Stefan Doboczky. "Nachdem ich viele Jahre im In- und Ausland zahlreiche Unternehmen erfolgreich begleiten durfte, ist es jetzt eine große Ehre und vor allem eine sinnstiftende Herausforderung für mich, der Lenzing Gruppe mit all meiner Kraft helfen zu dürfen", kommentiert Dominic Köfner. Foto-Download [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/ showpin.do?pinCode=LaRo5Q98D7Zt] PIN: LaRo5Q98D7Zt Rückfragehinweis: Dominic Köfner Vice President Corporate Communications & Public Affairs Lenzing AG Telefon: +43 676 7523701 E-Mail: d.koefner@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)