Dank einer guten Entwicklung in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (30. September) und der weiterhin starken Dynamik des Halbleitermarkts hat Infineon trotz knapper Kapazitäten bei Auftragsfertigern die Jahresprognose noch einmal leicht angehoben. Die Aktie geriet im Anschluss dennoch unter Druck, konnte sich zuletzt aber wieder stabilisieren. Rückenwind gibt es weterhin in Form positiver Analystenstimmen.Die französische Großbank Societe Generale hat Infineon am Freitag ...

