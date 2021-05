Bei Homann Holzwerkstoffe läuft es praktisch wie geschmiert: von Corona-Impact keine Spur in den Jahres- und Quartalszahlen. Und Anleihe 2021/26 stand bei 105% so attraktiv im Kurs, dass der Emittent jetzt eine Aufstockung des Volumens um maximal ein Fünftel bekannt gab. BondGuide: Herr Homann, heute Morgen haben Sie via Adhoc-Mitteilung Ihre Pläne für eine mögliche Aufstockung Ihrer im März begebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...