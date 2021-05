NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BMW nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Resultate bestätigten, dass der Autobauer die Trendwende in puncto Renditeentwicklung geschafft habe, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob das starke Zahlenwerk sowie die Effizienz der Investitionsausgaben hervor, zudem sei das Kapital nicht lange im Unternehmen gebunden./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2021 / 13:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2021 / 13:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

