ZEAL: Mit Lotto an der Börse gewinnen

In der Corona-Krise verbringen die Menschen wieder deutlich mehr Zeit zu Hause. Viele Menschen nutzen dabei Internet-Lotterien zum Zeitvertreib, was sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen der ZEAL Network SE (WKN: ZEAL24 / ISIN: DE000ZEAL241) niederschlägt.

Der deutsche Marktführer im Bereich der Internet-Lotterien, der unter den beiden Marken Lotto24.de und Tipp24.com unter anderem die Lotterien Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpott und Glücksspirale anbietet, verzeichnete beim Transaktionsvolumen im ersten Quartal 2021 auf Jahressicht einen Anstieg um 17 Prozent auf 163,3 Mio. Euro.

Starker Umsatzzuwachs

Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem ersten Quartal 2020 um 19 Prozent auf 22,6 Mio. Euro, davon 21,1 Mio. Euro im Segment Deutschland. Und das obwohl laut Zeal Network das Marktumfeld für Lotterien in Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres vergleichsweise schwach gewesen war.

Demnach lag beispielsweise der durchschnittliche Jackpot der deutschen Lotterie LOTTO 6aus49 mit nur 5,7 Mio. Euro noch unter dem schon niedrigen Vorjahreswert (erstes Quartal 2020: 7,3 Mio. Euro). Trotzdem konnte das Unternehmen eigenen Angaben nach im Segment Deutschland 156.000 registrierte Neukunden gewinnen (Q1 2020: 206.000).

