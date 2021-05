Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Schwache Arbeitsmarktdaten ++ Beyond Meat tut sich schwer ++ Carl Zeiss Meditec lebt wieder auf.

> MÄRKTE & KURSE | Zum Ausklang der vergangenen Woche gab es Futter für diejenigen, die gegen eine Zinsanhebung argumentieren. Die veröffentlichten Daten zur Entwicklung des amerikanischen Arbeitsmarktes sind deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im Verlauf des April wurden abseits der Landwirtschaft gerade einmal 266.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das ist nur etwa ein Viertel dessen, was im Vorfeld erwartet worden war. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozent auf 6,1 Prozent.

Die Aktienindizes reagierten erwartungsgemäß mit deutlichen Aufschlägen. Der Dow Jones kletterte um 0,7 Prozent, für den S&P 500 ging es um 0,9 Prozent gen Norden. Auch der Nasdaq100 konnte zulegen, hier waren es knapp 0,8 Prozent.

Überdurchschnittlich gut lief es für die Aktie von Nike, die sich an die Spitze des Dow Jones setzen konnte. Das Kursplus von 3,2 Prozent ist auf den starken Umsatzausblick des Erzrivalen Nike zurückzuführen. Von der Tatsache, dass IBM die rote Laterne hielt, lassen Sie sich bitte nicht stören. Der Kurs litt unter dem Dividendenabschlag von 1,64 Dollar.

