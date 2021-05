Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nachschub an neuen gedeckten Anleihen bleibt weiterhin sehr dünn, so die Analysten der DekaBank.Da die Emittenten den Großteil ihrer Bonds als Sicherheiten für Tendergeschäfte bei der EZB einliefern würden, trockne der Sekundärmarkt für frei handelbare Anleihen immer stärker aus. Im April seien alte Anleihen im Nominal von über 20 Mrd. EUR fällig geworden, aber nur zwölf Neuemissionen im Gegenwert von 8,5 Mrd. seien dem Markt neu zur Verfügung gestellt worden. Bei so wenig Angebot falle es auch der EZB schwer, ihr Kaufprogramm für Covered Bonds umzusetzen. Immerhin habe sie im April die recht hohen Fälligkeiten von 4,3 Mrd. EUR nahezu ausgleichen können, aber seit Jahresbeginn sei das Portfolio lediglich um knapp 2 Mrd. EUR aufgestockt worden, im PEPP sei nur 1 Mrd. hinzugefügt worden. Die Risikoaufschläge für Covered Bonds dürften also unverändert stark unterstützt bleiben. Die Investoren würden daher ihre Allokationen in liquidere Assets umleiten, wovon insbesondere die EU bei der Platzierung ihrer SURE-Bonds profitiere. (Ausgabe Mai 2021) (10.05.2021/alc/a/a) ...

