Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im SSA-Segment war die letzte Woche eine der emissionsschwächsten des Jahres, so die Analysten der Helaba.Nur Sachsen und Zürcher Kantonalbank seien zu nennen und bei Covered Bonds sei außer den norwegischen und österreichischen Platzierungen zuletzt ebenfalls nicht viel Aktivität zu sehen gewesen. Auch Mandate seien aktuell dünn gesät. Dies ermögliche den Analysten nochmals auf das HELABA-ING SPEED DATING EVENT (TERMINBUCHUNG) hinzuweisen. Am 19. Mai 2021 bestehe die Möglichkeit, neun verschiedene Covered-Bond-Emittenten aus Skandinavien, Österreich, Frankeich und den Niederlanden in virtuellen Meetings kennenzulernen. ...

