Die mit Clinlogix geschlossene Vereinbarung ist ein wesentlicher Schritt für Tryp, um seine klinischen Phase-IIa-Studien einleiten zu können

San Diego, Kalifornien - 10. Mai 2021 - Tryp Therapeutics (CSE:TRYP; OTCQB:TRYPF, FWB: 8FW) ("Tryp"), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen im klinischen Stadium für Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert, hat heute die Unterzeichnung eines Dienstleistungsrahmenvertrags mit der Auftragsforschungsorganisation (CRO) Clinlogix bekannt gegeben, mit der sich Tryp Unterstützung bei der klinischen Entwicklung seines Programms "Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders" (PFNTM) sichert.

Clinlogix verfügt über internationale Erfahrung in der Bereitstellung von CRO-Leistungen für die Entwicklung von neuartigen Pharmaprodukten. Die Organisation wird mit Tryp und seinen klinischen Partnern in verschiedenen Bereichen kooperieren, wie z.B. beim Verfassen medizinischer Schriften, bei der biostatistischen Analyse, beim Datenmanagement sowie bei der Überwachung des Studienverlaufs.

"Clinlogix freut sich sehr, Tryp Therapeutics im Rahmen seiner nächsten klinischen Entwicklungsphase als Partner zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Kernkompetenzen in der klinischen Forschung einbringen zu können, um diese neuartige Technologie auf den Weg zu bringen", erklärt JeanMarie Markham, Gründerin & CEO von Clinlogix. "Unser gemeinsames Ziel ist es, innovative Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu entwickeln. Clinlogix ist stolz darauf, Tryp bei der Weiterentwicklung seiner neuartigen Therapien im Zuge der klinischen Prüfung zu unterstützen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare und erfolgreiche Partnerschaft!"

Bei der Kooperation zwischen Tryp und Clinlogix geht es zunächst um die Unterstützung von Tryp bei seinen bevorstehenden klinischen Phase-IIa-Studien zur Behandlung von Essstörungen und Fibromyalgie. Die Durchführung dieser Studien erfolgt in führenden Forschungszentren, wie z.B. der University of Florida, die in den jeweiligen Krankheitsbereichen bestens bewandert sind. Essstörungen wie das sogenannte ‚Binge Eating' (Anm.: Essattacken mit Kontrollverlust) und die hypothalamische Adipositas, auf die Tryp in seiner klinischen Phase IIa-Studie abzielt, können mit den derzeit verfügbaren Therapien oft nur unzureichend behandelt werden. Tryps bevorstehende klinische Phase-IIa-Studie zur Fibromyalgie zielt darauf ab, eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit für knapp ein Drittel jener Patienten anzubieten, die an dieser Erkrankung leiden und bei der Behandlung ihrer Symptome auf Opioide angewiesen sind.

"Die ordnungsgemäße Durchführung einer klinischen Studie ist für den klinischen Erfolg maßgeblich. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Clinlogix versorgt Tryp mit jenen Schlüsselelementen, die für die erfolgreiche Durchführung einer klinischen Studie erforderlich sind", erläutert Dr. Jim Gilligan, Ph.D., der bei Tryp als President und Chief Science Officer verantwortlich zeichnet.

Über Tryp Therapeutics

TRYP Therapeutics ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen im klinischen Stadium für die Behandlung von Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf durch beschleunigte regulatorische Verfahren konzentriert. Das Tryp-Programm Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders (PFN) konzentriert sich auf die Entwicklung von synthetischem Psilocybin als neue Klasse von Arzneimitteln zur Behandlung bestimmter neuropsychiatrischer Erkrankungen. Der führende PFN-Arzneimittelkandidat von Tryp ist TRP-8802 zur Behandlung von Fibromyalgie, einem chronischen Schmerzsyndrom, von dem in den USA Schätzungen zufolge über fünf Millionen Menschen betroffen sind. Daneben bereitet sich das Unternehmen auf die Einleitung einer klinischen Phase-II-Studie zu Essstörungen mit Dr. Jennifer Miller von der University of Florida als Partner vor.

Abgesehen von seinem PFN-Programm entwickelt Tryp auch TRP-1001, eine orale Formulierung von Razoxan zur Behandlung von Weichteilsarkomen. Weichteilsarkome sind eine seltene und vielfältige Gruppe von Tumoren, die etwa ein Prozent aller Krebserkrankungen bei Erwachsenen und sieben Prozent bei Kindern ausmachen. Angesichts der Häufigkeit von Weichteilsarkomen in den USA ist Tryp der Auffassung, dass TRP-1001 den Status eines Orphan-Arzneimittels bei der FDA erhalten sollte.

Anlegerkontakt:

T: 1-833-811-TRYP (8797)

E: investors@tryptherapeutics.com

W: www.tryptherapeutics.com

Über Clinlogix

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 unterstützt die Firma Clinlogix Unternehmen dabei, komplexe Forschungsaktivitäten der nächsten Generation in Angriff zu nehmen und neue Grenzen in der Gesundheitsversorgung und Medizin zu durchbrechen. Durch die Kombination von erstklassigen Führungsqualitäten im wissenschaftlichen und regulatorischen Bereich mit einem soliden Ansatz im Projektmanagement bietet die Firma während des gesamten Programms effiziente Unterstützung bei der Umsetzung strategischer Maßnahmen. Vom Konzept bis hin zur kommerziellen Umsetzung machen wir uns das Know-how eines globalen Netzwerks von eingehend geprüften wissenschaftlichen Beratern und Vordenkern zunutze, um bei jedem Projekt Spitzenleistungen zu erzielen.

Clinlogix hat seine Firmenzentrale in Lower Gwynedd (Pennsylvania) und betreibt zur Hilfestellung bei internationalen Produktentwicklungsprogrammen auch Niederlassungen in Japan, Deutschland und Kolumbien.

https://www.fluencetraining.com/

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung - einschließlich Aussagen in Bezug auf das erwartete Abschlussdatum der Platzierung - können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. In einigen Fällen, jedoch nicht notwendigerweise in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt", "beabsichtigt", "geht davon aus", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Tryp zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" des endgültigen Prospekts von Tryp, der unter www.sedar.com abrufbar ist, ausführlicher beschrieben sind. Diese Faktoren erheben nicht den Anspruch, eine vollständige Liste der Faktoren darzustellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Tryp ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

