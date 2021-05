DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht

Berlin (pta011/10.05.2021/09:44) - Den Transparenzrichtlinien entsprechend haben wir unseren Geschäftsbericht 2020 an die Deutsche Börse AG übermittelt und auf unserer IR Informationsseite www.dgainvestor.de ( https:// link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9b094b4da7f938e20d98684d1f6888a1&application_id=810385&site_id= news_data&application_name=news ) veröffentlicht.

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

