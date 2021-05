Guten Morgen, der DAX konnte am Freitag direkt mit einem Gap-up eröffnen und bei 15.348 Punkten in den Handel starten. Im Tageshoch konnte der DAX am Freitag 15.406 Punkte erreichen und dann schließlich bei 15.399 Punkten aus dem Handel gehen. Im frühen Handel notiert der DAX am heutigen Montagmorgen im Bereich von 15.390 Punkten und könnte damit bereits am heutigen Montag das Allzeithoch bei 15.501 Punkten anlaufen. ...

