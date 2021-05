Die Papiere von RWE zählen am Montag zu den schwächsten Werten im DAX. Nach wie vor gelingt es dem Versorger nicht, sich nachhaltig von der 30-Euro-Marke zu lösen. Die Energiewende wird derweil auch unter neuer Führung konsequent vorangetrieben. Der neue Konzernchef Markus Krebber nennt ehrgeizige Ziele.So will RWE in vielen Ländern, auch in den USA, zum führenden Anbieter bei Erneuerbaren Energien aufsteigen. "Über die gesamte Wertschöpfungskette - mit Erzeugung, Speicher- und Wasserstofftechnologien ...

