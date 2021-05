Nach starken Daten aus China sind am Wochenende die Futures für Eisenerz in die Höhe geschossen. Entsprechend positiv ist die Aktie des Bergbauriesen Rio Tinto in die neue Handelswoche gestartet. Der Kurs hat ein neues Allzeithoch markiert und damit ein starkes Kaufsignal generiert. Trader setzen auf ein Hebelpaper, das im Video präsentiert wird.

