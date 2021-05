DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh gewinnt langfristigen Rahmenvertrag für die Lieferung von Straßenbahnweichen Vossloh rüstet das Straßenbahnnetz in Brüssel mit Weichen und Ersatzteilen aus

Rahmenvertrag mit Laufzeit bis zum Jahr 2031

Auftragsvolumen beträgt knapp 40 Mio.€ Werdohl, 10. Mai 2021. Vossloh, ein Weltmarktführer im Bereich Weichen und Kreuzungen, hat einen bedeutenden Rahmenvertrag zur Lieferung von Straßenbahnweichen erhalten. Die Tochterfirma Vossloh Cogifer KIHN SA wird dem Brüsseler Verkehrsbetrieb STIB (Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles) in den nächsten zehn Jahren sämtlichen Bedarf an Straßenbahnweichen und Ersatzteilen decken. Die Lieferungen sollen bereits im ersten Halbjahr 2021 starten. Der Auftragswert beträgt insgesamt knapp 40 Mio.€. "Mit dem Gewinn des Rahmenvertrags setzen wir unsere langjährige Geschäftsbeziehung mit der STIB erfolgreich fort. Wir statten das Brüsseler Nahverkehrsnetz seit über 35 Jahren mit Straßenbahnweichen aus und freuen uns sehr, dass wir nun für mindestens weitere zehn Jahre das Vertrauen unseres Kunden erhalten haben", erklärt Jan Furnivall, Mitglied des Vorstands der Vossloh AG. "Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns immer an erster Stelle. Mit unseren technologisch führenden Produkten und Lösungen unterstützen wir zuverlässig verfügbare und vor allem nachhaltige Mobilität." Vossloh Cogifer Kihn zählt innerhalb des Vossloh-Konzerns zum Geschäftsbereich Customized Modules. Die Gesellschaft, beheimatet in Rumelange, Luxemburg, beschäftigt vor Ort rund 160 Mitarbeiter und ist auf die Entwicklung und Herstellung von Weichensystemen spezialisiert. Kontaktdaten für die Medien:

Gundolf Moritz (Mirnock Consulting)

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com



Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio.€. Vossloh AG * Vosslohstraße 4 * D-58791 Werdohl * Telefon +49(0)2392/52-0 * Telefax +49(0)2392/52-538 * www.vossloh.com

Sitz der Gesellschaft: Werdohl * Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube

Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) * Dr. Thomas Triska * Jan Furnivall

