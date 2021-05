Die Aktien von Westwing, einem Unternehmen für Internethandel rund um Home & Living, mit Sitz in München, befinden sich weiterhin unter Druck. Eine Short-Position wurde zuvor im Bereich des 10er-EMA eröffnet. Üblicherweise laufen Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend im Bereich des 10er-EMA aus. In der Folge wäre dann mit einer neuen Abwärtsbewegung in Trendrichtung zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung ...

