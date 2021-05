Der größte US-Uranproduzent will mehr - und expandiert in den Bereich Seltene Erden."Atomkraft? Nein danke" - der Slogan und diese Bewegung stammen bereits aus den 1970er-Jahren. Doch die Politik hat sich erst 2011 dazu entschlossen, der Kernenergie den Rücken zu kehren. Zumindest in Deutschland. In vielen anderen Ländern ist Kernkraft plötzlich wieder en vogue. Kein Wunder, hilft sie doch dabei, klimaneutral Strom zu erzeugen. Um das Ganze einmal in Zahlen zu fassen: Weltweit sind aktuell 440 Kernreaktoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...