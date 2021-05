Der selbst ernannte Dogefather, Elon Musk, enttäuschte am Wochenende die Spekulanten bei seinem TV-Auftritt. Er bezeichnete die Kryptowährung Dogecoin als "Hustle" (zu deutsch "Abzocke") und schickte den Coin auf Talfahrt. Jetzt legte Musk erneut nach und will den DOGE-1 Satellit ins All schicken.Im Jahr 2022 soll der Satellit DOGE-1 zum Mond geschossen werden. Damit will der Selfmade-Milliardär die Meme-Währung sprichwörtlich zum Mond schicken. Die Mission ist nicht nur eine Marketing-Aktion, sondern ...

