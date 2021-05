Schloss Wachenheim: Prickelnder Ausblick

Nach wie vor hält die Corona-Pandemie Deutschland in Atem. Doch inzwischen nimmt wieder die Hoffnung zu, dass sich die Lage in den kommenden Monaten entspannen könnte. So gelten beispielsweise seit dem Sonntag, den 9. Mai, besondere Regeln für Geimpfte und Genesene.

Laut der entsprechenden Verordnung, die von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde, werden einige Corona-Regeln für diese Personengruppen zurückgenommen. So dürfen sich Geimpfte und Genesene ohne Einschränkung mit beliebig vielen Menschen treffen, die ebenfalls geimpft oder genesen sind. Außerdem gelten für diese Personengruppe die nächtlichen Ausgangssperren nicht mehr.

Zeichen der Entspannung

Auch in immer mehr Städten gibt es Zeichen der Entspannung. In München beispielsweise ist das vorläufige Ende der Corona-Notbremse für den 11. Mai geplant. Das bedeutet dann Lockerungen für Kinos, im Sport-Bereich und für die Außengastronomie. Ebenfalls Corona-Lockerungen hat zum Beispiel Niedersachsen für Geimpfte, Getestete, Kinder und Jugendliche beschlossen. Die neuen Regeln treten ab Montag, den 10. Mai, in Kraft und sehen unter anderem Öffnungen im Tourismus und der Gastronomie vor.

