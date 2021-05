Gold: Hat das Warten bald ein Ende?

In der vergangenen Woche entwickelten sich die Aktienmärkte uneinheitlich. Der positive Trend der Substanzwerte (Value) setzte sich fort, Wachstumstitel (Growth), insbesondere technologienaher Unternehmen, waren dagegen eher schwach. Der DAX legte um knapp 2 Prozent an Wert zu.

Der Goldpreis kletterte sogar um knapp 4 Prozent in die Höhe. Steht die Rückkehr der Goldpreis-Bullen damit kurz bevor? Allerdings müsste aus Sicht der Point & Fugure die Marke von 1.985 US-Dollar für ein Umkehrsignal zum Aufwärtstrend erobert werden.

Zusammenfassung:

"Warten", durch das Auslösen des Stop-Loss oberhalb von 1834 (S).

Trend und Kursziele:

Trend : kurzfristig - fallend, langfristig - steigend

Kursziele : kurzfr. 1.763/1.565, langfr. 2.700/5.600 USD

Gültig : kurzfr. bis Umkehrsignal (U), langfr. bis Bruch Aufwärtstrend (T)

