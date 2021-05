DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat sich einen Großauftrag zur Modernisierung der britischen Kampfpanzerflotte des Typs Challenger 2 gesichert. Insgesamt 148 Panzer sollen in den kommenden Jahren mit neuen 120-Millimeter-Glattrohrkanonen ausgerüstet werden, teilte der MDax -Konzern am Montag in Düsseldorf mit. Zudem sollen die Challenger-2-Kampfpanzer auch einen komplett neuen Turmaufbau mit digitaler Systemarchitektur erhalten, hieß es weiter. Ein Großteil der Modernisierungsarbeiten soll am Standort der Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) im britischen Telford erfolgen. RBSL ist ein Joint-Venture-Unternehmen zwischen Rheinmetall und BAE Systems, wobei Rheinmetall 55 Prozent der Anteile hält. Das Volumen des Auftrags liegt bei rund 770 Millionen Euro.

Durch die umfassende Modernisierung werden die bewährten Panzer der britischen Streitkräfte laut Mitteilung zum neuen Challenger 3 umgerüstet. Sie sollen dadurch für weitere Jahrzehnte nutzbar gemacht werden. Ein Großteil der Arbeiten soll in Großbritannien erfolgen. Für die Auslieferung der modernisierten Fahrzeuge ist der Zeitraum zwischen 2021 und 2027 angepeilt. Konzernchef Armin Papperger hatte sich kürzlich bereits optimistisch gezeigt und mit dem nun verkündeten Auftrag gerechnet./eas/stk