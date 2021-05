Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit Mitte April sind die Renditen an den globalen Rentenmärkten leicht gesunken, nachdem es zuvor zu deutlichen Renditeanstiegen gekommen war, so die Analysten der DekaBank.EM (Emerging Markets)-Hartwährungsanleihen hätten in diesem Umfeld Kursgewinne verbuchen können, weil die Risikoprämien ebenfalls leicht gesunken seien. Bei Lokalwährungsanleihen sei das gute Rentenergebnis durch den starken Euro weitgehend zunichtegemacht worden. Die anhaltende Erholung der Weltwirtschaft dürfte dazu führen, dass die Stimmung für EM-Anlagen insgesamt intakt bleibe. Die US-Renditen dürften in den kommenden Monaten leicht steigen, doch hätten einige EM-Märkte von dieser Entwicklung bereits einiges eingepreist. Nach den starken Kursanstiegen habe der MSCI EM-Index in den letzten Wochen konsolidiert. Die Berichte der Unternehmen über das abgelaufene erste Quartal würden aber hervorragend ausfallen und es seien unerwartet starke Gewinnzuwächse verzeichnet worden. Darüber hinaus würden die Gewinnaussichten für das Gesamtjahr 2021 massiv angehoben. Die Kursnotierungen des EM-Aktienmarktes würden somit fundamental sehr gut unterstützt bleiben. (Ausgabe Mai 2021) (10.05.2021/alc/a/a) ...

