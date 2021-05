Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld freundlicher Aktienkurse wurde der ITRAXX Senior Financials zum Wochenschluss an der 60er Marke gehandelt, so die Analysten der Helaba.Die Geschäftsberichte der Banken seien bisher solide ausgefallen. Die Credit Agricole habe am Freitag über ihre Geschäftslage berichtet. Die Bank habe im ersten Quartal mehr als erwartet verdient. Der Nettogewinn sei um 63,9% auf 1,05 Mrd. EUR im Vergleich zu Q1 2020 gestiegen und der Ertragszuwachs belaufe sich auf 5,6% (5,49 Mrd. EUR). Anzumerken sei, dass die Rückstellungen für Kreditausfälle auf 384 Mio. EUR (-38%) gegenüber VJ reduziert worden seien. Mit Blick auf die Corona-Krise zeichne sich momentan Licht am Ende des Tunnels ab. Erhöhte Kreditausfälle seien in der Regel jedoch dem Konjunkturzyklus nachgelagert, sodass sich mit dem Ende der Insolvenzantragspflicht nun das Risiko für die Branche erhöht habe. Die Marktteilnehmer scheinen sich dessen bewusster zu werden, denn in den letzten Tagen hat sich eine - wenn auch nur schwache - Aufwärtsbewegung abgezeichnet, so die Analysten der Helaba. ...

