DJ PTA-News: Wolftank-Adisa Holding AG: Kapitalerhöhung vollständig durch DONNER & REUSCHEL AG platziert - Eintragung im Handelsregister erfolgt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Innsbruck (pta015/10.05.2021/10:52) - Die Wolftank-Adisa Holding AG hat die am 12.4.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 125.000,00 neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabepreis von 32,00 Euro je Aktie durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vollständig durchgeführt.

Dabei überstieg die Nachfrage deutlich das Angebot.

Die neu ausgegebenen Aktien wurden durch die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten, qualifizierten und langfristig orientierten institutionellen Investoren zum Ausgabepreis von 32,00 Euro je Aktie platziert.

Aus der Kapitalerhöhung ergibt sich nach der heute erfolgten Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch - ein Brutto-Emissionserlös von EUR 4.000.000,00. Somit beträgt das Grundkapital der Gesellschaft nun EUR 1.327.556,00.

"Dank der professionellen Unterstützung der DONNER & REUSCHEL AG konnten wir unsere Kapitalmaßnahme in einem durch die Corona Pandemie schwierigen Umfeld erfolgreich umsetzen, um unsere Eigenkapitalbasis für anstehende Investitionen und unser weiteres dynamisches, internationales Wachstum zu stärken", so Dr. Ing. Peter Werth, CEO der Wolftank-Gruppe.

"Dies wird sich positiv in allen unseren Geschäftsbereichen, insbesondere aber beim Umweltschutz und Recycling in den nächsten Monaten und Jahren widerspiegeln", so Werth weiter.

Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie Full-Service (Ingenieurs-) Dienstleistungen für (LNG- und Wasserstoff-) Tankanlagen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.

Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird auf Xetra, an der Münchener, Frankfurter und Stuttgarter Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter http:// wolftank-holding.com

