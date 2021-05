Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten:ZDF, 16. Mai 2021, 00.45 UhrKann Kirche jung?Der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt/MainDer Ökumenische Kirchentag 2021 ist digital und dezentral, kein Großereignis mit über 100 000 Menschen. Kernfrage: Wie müssen sich die Kirchen verändern, um in der Welt von morgen zu bestehen?Wie können sie vor allem die Jungen als engagierte Christen für sich gewinnen und weitere Austritte vermeiden? Es gilt, nicht nur eine neue Form für ihr Großereignis zu finden, sondern auch neue Wege für die eigene Zukunftsfähigkeit auszuloten und aktiv zu werden.Dieser Kirchentag ist zum dritten Mal ökumenisch ausgerichtet und bietet Christen aller Konfessionen die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen und Gemeinsames zu entdecken.Sein Motto "Schaut hin" (Mk 6,38) zielt auf die gesellschaftliche Verantwortung der Christen. Müssen sie nicht angesichts des Bedeutungsverlustes, der Missbrauchsskandale und des Mitgliederschwunds selbstkritisch auf sich selbst schauen? Steht der "Schrumpf-Kirchentag" - statt mehr als 2400 Programmpunkte sind es am Ende weit weniger als 100 - sinnbildlich für die Situation der Kirchen im Land? Welche Relevanz haben die Kirchen noch? Schaffen sie den Sprung ins digitale Zeitalter - beim Online-Kirchentag und im Alltagsgeschäft? Wie steht es um das Miteinander der Kirchen?Durch die Sendung führt die ZDF-Journalistin und Moderatorin Nazan Gökdemir.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4911047