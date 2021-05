Stuttgart (ots) - Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die aktuellen Trends für die schönste Zeit des Jahres. "Shop the Look", das neue Online-Format von Breuninger, zeigt zum Auftakt einer ganzen Reihe innovativer Digital-Events die Highlights der Saison. Moderiert wird die virtuelle Shopping-Tour im Kunstmuseum Stuttgart von Rabea Schif und Lisa Banholzer, die die neuesten Trends und Must-haves der Saison zeigen und persönliche Styling-Tipps verraten.Auf den virtuellen Kick-off mit der "Digital Fashion Show" im März, folgt nun das neue Online-Format "Breuninger Shop the Look". Ausgewählte Damen-Styles von Premium-Marken wie Isabel Marant Étoile, Ganni, Baum und Pferdgarten, Mrs&HUGS sowie exquisite Accessoires von Stand Studio, Tod's, Chloé werden in spannenden Looks und Styling-Variationen gezeigt.Die enge Partnerschaft mit dem Kunstmuseum Stuttgart spielt hierbei erneut eine wichtige Rolle, denn die Location-Wahl für die Präsentation des exklusiven Digital-Formats am 11. Mai 2021 um 19 Uhr fiel auf die außergewöhnlichen Räumlichkeiten der Kunstdestination. Hier treffen Architektur, bedeutende Werke und nun auch aktuelle Fashiontrends stimmig aufeinander und sorgen für eine außergewöhnliche, urbane Atmosphäre.Kunst & Mode - seit jeher eine unschlagbare Kombination und derzeit nicht nur Plattform für die virtuelle Shopping-Tour sondern auch gelungene Symbiose in den Schaufenstern des Breuninger Flagship Stores Stuttgart: Noch bis zum 30. Mai 2021 sind hier Auszüge der Exposition WÄNDE | WALLS zu sehen. Nach der gemeinsamen Realisierung der Auto-Aufführung des Theaters Lokstoff! im Breuninger Parkhaus sowie der digitalen Fashion Show in der Staatsgalerie Stuttgart reiht sich damit eine weitere, sprichwörtlich schön anzusehende Zusammenarbeit mit regional Kulturschaffenden ein.Alle Styles der virtuellen Shopping Tour können direkt im Anschluss und natürlich auch bereits währenddessen unter breuninger.com geshoppt werden. Zudem können sich die Zuschauer über eine Chat-Funktion mit den Fashion-Experten von Breuninger austauschen.Breuninger Shop the Look11. Mai 2021, 19 UhrLink zur Show: www.breuninger.com/shopthelookFotocredit: Peter MuntanionPressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: medien@breuninger.deOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065601/100870315