Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.05.2021

Kursziel: 54,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Erfolgreicher Start ins Jahr - Gute operative Entwicklung in Q1 und wertschaffende strategische Komplettübernahme einer Tochter

CLIQ hat vergangene Woche erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht. Zudem verkündete das Unternehmen jüngst die vollständige Übernahme der bisherigen Minderheitsbeteiligung Hype Ventures B.V., wodurch neben einem positiven Effekt auf das Nettoergebnis auch Effizienzsteigerungen in der Konzernstruktur realisiert werden sollen.



Q1 zeigt erneut starkes Umsatz- und Ergebniswachstum: Die Erlöse stiegen im Jahresauftaktquartal aufgrund einer weiterhin hohen Nachfrage nach Streaming-Unterhaltungsdiensten um +49% yoy auf 30,1 Mio. Euro stark an (MONe: 27,5 Mio. Euro). Regional betrachtet verzeichnete Nordamerika erneut die größten Zuwächse (+102% yoy auf 15,0 Mio. Euro). Allerdings scheint sich die Umstellung des Marketings nun auch in Europa zunehmend bemerkbar zu machen, sodass es CLIQ auch hier gelang, die Umsätze mit +11% yoy auf 12,4 Mio. Euro zu steigern. In den nächsten Monaten dürfte die hiesige Dynamik aufgrund der verstärkten eigenen Media-Buying-Aktivitäten noch weiter zunehmen.



Auf Ergebnisebene wuchsen die Marketingausgaben unterproportional um +16,7% yoy auf 9,1 Mio. Euro. Daraus resultierte ein EBITDA i.H.v. 5,3 Mio. Euro (+142% yoy; MONe: 5,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge hat sich damit auf 17,6% signifikant verbessert (Vj.: 10,9%). Das Ergebnis je Aktie legte mit +176% yoy deutlich überproportional zu, da hier bereits der Erwerb der Minderheitsanteile an der Hype Ventures B.V. berücksichtigt wurde. Durch das profitable Wachstum erhöhten sich die liquiden Mittel trotz Abbau von Bankverbindlichkeiten i.H.v. 4,0 Mio. Euro auf 5,6 Mio. Euro (31.12.2020: 4,9 Mio. Euro). Die Jahresziele (Umsatz: mind. 140 Mio. Euro; EBITDA: rd. 22 Mio. Euro) wurden bestätigt.



Kaufpreis i.H.v. rund 18 Mio. Euro scheint angemessen: Die Hype Ventures ist eine in Amsterdam ansässige Konzerngesellschaft, an der CLIQ bisher 80% hielt. Das Unternehmen ist weltweit im Bereich

Streaming-Unterhaltungsdienstleistungen aktiv und betreibt u.a. ein Technologie-Studio, welches plattformübergreifende Streamingleistungen für die verschiedenen Content-Kategorien von CLIQ gestaltet. Die vollständige Übernahme dient laut CLIQ dem Erreichen einer größeren operativen Flexibilität und der Realisierung von Effizienzverbesserungen.

Für den ausstehenden 20%-Anteil leistet CLIQ nun eine Barkomponente i.H.v. 6,0 Mio. Euro sowie eine Earn-out-Komponente von bis zu 0,8 Mio. Euro, die innerhalb der nächsten zwei Jahre fällig wird. Darüber hinaus gibt CLIQ 320.000 neue Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung an die Eigentümer der Hype Ventures aus, für die eine Lock-up-Frist von bis zu drei Jahren vereinbart wurde. Die Transaktion wird voraussichtlich im Mai abgeschlossen. Insgesamt resultiert daraus auf Basis des aktuellen Kursniveaus ein Gesamtkaufpreis i.H.v. rund 18 Mio. Euro. Damit beläuft sich die Bewertung der gesamten Hype Ventures auf etwa 90 Mio. Euro.

Auf der Hauptversammlung gab der Vorstand bekannt, dass Hype Ventures im Geschäftsjahr 2020 für etwa 59% des Gesamtumsatzes verantwortlich war und sogar noch einen etwas höheren Anteil vom EBITDA des Konzerns (MONe: 65%) erwirtschaftete. Wenngleich dieser nicht genau beziffert wurde, rechtfertigen ein Umsatzniveau von ca. 63 Mio. Euro sowie ein EBITDA von etwa 10,3 Mio. Euro u.E. die im Rahmen der Transaktion aufgerufene Bewertung. Indikativ entspricht dies einem Umsatz-Multiple von 1,4x sowie einem EBITDA-Multiple von rund 8,7x, was wir für eine profitable Gesellschaft im Streaming-Bereich als attraktiv erachten.

Auswirkungen auf unser Bewertungsmodell: In unserem Bewertungsmodell haben wir das Grundkapital bereits um die im Rahmen der Transaktion fälligen 320.000 neue Aktien erhöht und auch die Barkomponente i.H.v. 6,0 Mio. Euro sowie die Earn-Out-Zahlung von 0,8 Mio. Euro als Mittelabfluss erfasst. Auf der anderen Seite führen die verringerten Minderheitsanteile zu einem deutlich höheren EPS. Die von CLIQ kommunizierten pro-forma Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr deuten ein ca. 30% höheres EPS an (pro-forma EPS 2020: 1,50 Euro vs. berichtet 1,16 Euro). Darüber hinaus fielen die Abschreibungen in Q1 niedriger aus als antizipiert, sodass wir hier unsere Prognosen angepasst haben. Infolge der erneut starken Ergebnisentwicklung in Q1 (EBIT-Marge: 17% vs. 10% im Vj.) sowie der Äußerungen des Vorstands im Conference Call, wonach steigende Personalaufwendungen kompensiert werden können und das zweite Quartal vielversprechend gestartet sei, rechnen wir nun auch langfristig mit einer etwas höheren EBIT-Marge von 14,0% (zuvor: 13,0%). Damit liegen wir immer noch deutlich unter dem aktuellen Margenniveau, was wir angesichts des kompetitiven Marktumfelds und damit einhergehend steigender Kundenakquisitions- und Content-Kosten auch für plausibel halten.



Fazit: CLIQ hat erfreuliche Q1-Zahlen präsentiert und durch den Abbau der Minderheitsanteile an der Hype Ventures unserer Ansicht nach einen strategisch sinnvollen und sehr wertschaffenden Kauf getätigt. Da die Nachfrage nach digitalen Entertainmentprodukten unverändert hoch sein sollte und sich erste positive Effekte durch die Umstellung des Marketings in Europa zeigen, dürfte CLIQ auch in Q2 an die gute operative Entwicklung anknüpfen. Infolge der Prognoseanhebungen erhöht sich das Kursziel auf 54,00 Euro (zuvor: 44,00 Euro). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





