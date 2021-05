Unterföhring (ots) - Viel Nähe bringt auch Reibung ... Fünf verlobte Paare vertiefen ihre Beziehungen im Liebesurlaub - und lernen auch immer mehr Eigenarten an ihren Partner:innen kennen. Gute wie schlechte: Auf der einen Seite Romantik, Harmonie, ritterliche Heldentaten, auf der anderen Seite Reibereien, Turbulenzen, Eifersucht ... "Das Experiment ist hier erst richtig losgegangen, auf Naxos!" sagt Basti, der schon auf dem Weg in den Liebesurlaub betrogen wurde.Was verdirbt das Duett von Anastasja und Manuel beim Karaoke-Abend, das die beiden schon bei ihrer ersten Begegnung im Cube geplant hatten? Was zerstört die Stimmung beim romantischen Dinner von Nicole und Sahand? Wer fehlt beim letzten gemeinsamen Strandtag mit allen Pärchen? Und wer kann weiterhin mit Überzeugung sagen: "Wir freuen uns auf den nächsten Schritt."?Diese verlobten Paare prüfen in Folge 5, ob sie sich wirklich heiraten möchten:Alissa (39, NRW) und Sebastian (43, BY)Anastasja (44, BE) und Manuel (46, NRW)Nicole (34, BW) und Sahand (30, NI)Sabrina (28, SH) und Mehmet (29, BW)Yma (23, BE) und Marvin (26, NI)"5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" - am Mittwoch, 12. Mai 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.Sinnliches TV-Experiment für alle: SAT.1 bietet zu allen sechs Folgen von "5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte (Videotext Seite 149) sowie Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.sat1.de/audiodeskription."5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date" digital: Auf 5senses.de finden Fans die ganzen Folgen nach Ausstrahlung im Catch-Up, Steckbriefe der Teilnehmer:innen sowie Clips und News zur Sendung. Auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird das Format umfangreich begleitet, Hashtag: #5SensesForLove.Für Presseanfragen: Auf presse.sat1.de/5sensesforlove finden Sie Bildmaterial der Teilnehmer:innen und Kontaktmöglichkeiten bei Presseanfragen.Produziert wird die Dating-Show von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4911155