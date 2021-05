ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 11,50 auf 11,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate bestätigten seine positive Sicht auf die Aktien der niederländischen Großbank, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen verfüge weiterhin über das höchste Ausschüttungspotenzial in der Branche. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktien in diesem und dem kommenden Jahr./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 09:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 09:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

