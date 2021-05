ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach der Berichtssaison der europäischen Rückversicherer auf "Buy" mit einem Kursziel von 296 Euro belassen. Die Resultate hätten insgesamt seine Präferenz für die Geschäftsfelder Spezial- und Firmenrückversicherung verstärkt, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesen Sparten dürften im ersten Halbjahr 2022 nicht die Preise fallen, während gleichzeitig die Schadensmeldungen stiegen. Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern verfüge der Konzern über eine derart starke Bilanz, dass er selbst dann noch wachsen könne, wenn eine Katastrophe zu einem Schadenereignis führt, das im Grunde von seiner Schwere nur einmal in 200 Jahren eintreten kann./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2021 / 22:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2021 / 22:40 / GMT



ISIN: DE0008430026

