Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zweite Welle der Corona-Pandemie in Brasilien ebbt langsam ab, so die Analysten der DekaBank.Seit wenigen Wochen gehe die Anzahl der Neuansteckungen - auf hohem Niveau - leicht zurück. Allerdings halte die Überlastung des Gesundheitssektors an. Die Impfkampagne lasse noch zu wünschen übrig. Bisher hätten nur 14% der Bevölkerung zumindest eine Impfdosis erhalten. Vollständig geimpft seien weniger als 7% der Bevölkerung. Präsident Bolsonaro gerate angesichts der mangelhaften Bekämpfungsstrategie zunehmend in die Kritik. In der Bevölkerung gehe seine Popularität stark zurück: Noch nie sei der Präsident so unbeliebt gewesen wie in der aktuellen Phase. Diese Woche sei zudem im Parlament ein Untersuchungsausschuss gestartet worden, der sich mit der Rolle des Präsidenten in der aktuellen Corona-Krise beschäftige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...