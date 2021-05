Linz (www.anleihencheck.de) - Australien profitiert vom Aufschwung in der Region Asien, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Speziell der Rohstoffhunger aus China werde durch australische Exporte gestillt. Die Reserve Bank of Australia (RBA, australische Notenbank) habe aus diesem Grund die Wachstumsprognosen für 2021 auf 4,75% und für 2022 auf 3,50% angehoben. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt habe zwei Seiten. Die Eine sei, dass man sich der Vollbeschäftigung annähere. Ende 2021 werde bereits eine Arbeitslosenquote von 5,00% erwartet und für Ende 2022 von 4,50%. Die Andere sei, dass trotz einer positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt sich der Lohndruck, und hier die Auswirkung auf die Inflation, sehr in Grenzen halte. Die Notenbank sehe hier das aktuelle Auflodern von Inflation nur vorübergehend und werde daher nicht an der Zinsschraube drehen. Voraussichtlich werde in der Julisitzung über eine Verlängerung des Anleihenkaufprogramms entschieden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...