Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte in der ersten Mai-Handelswoche bereits eine gewisse Schwankungsfreude gezeigt. Ist das schon ein Vorbote für den Verlauf der nächsten Monate? Marktkenner Robert Halver von der Baader Bank rechnet mit einer gewissen Volatilität in der weiteren Marktentwicklung. Aber es sei auch nicht schlimm, wenn beispielsweise der DAX nicht ständige neue Rekorde markiere, so Halver im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Welchen Einfluss seiner Ansicht nach die weitere Berichtssaison und die Notenbanken auf die Stimmung am Markt haben dürfte und ob mit einer weiteren Sektorenrotation bei den Branchen zu rechnen ist, mehr dazu im vollständigen Interview.