Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Deutschland will seine CO2-Emissionen bis 2030 stärker reduzieren. Bis dahin will die Bundesregierung den Treibhausgas-Ausstoß um 65 Prozent gegenüber 1990 verringern. Was bedeutet das? Bei CO2-Emissionen denkt man vielleicht nicht sofort an Finanzprodukte, aber im Zertifikate-Bereich gibt es Produkte, die auf die C02-Preisentwicklung setzen. Wie funktionieren diese Produkte und wie stark werden sie nachgefragt? Anouch Wilhelms, Zertifikateexperte bei der Société Genéralé, erklärt im Interview, inwiefern sich die Klimapolitik hier schon bemerkbar macht und worauf Anleger achten müssen.