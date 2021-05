Der Kurs der Meituan-Aktie verliert heute rund 8 Prozent. Der Grund: Nach Alibaba-Gründer Jack Ma im vergangenen Jahr hat sich nun auch Meituan-Schöpfer und Milliardär Wang Xing öffentlich in einer Art geäußert, die als kritisch gegenüber der chinesischen Führung aufgefasst werden kann. Nicht nur deswegen gehen Anleger lieber in Deckung.Wang Xing hat ein Gedicht auf einer Social-Media-Plattform geteilt und anschließend gelöscht. Das Werk wurde von einigen Lesern als versteckte Kritik an Peking interpretiert, ...

