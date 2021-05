Neckarsulm (ots) - Die Kartoffelchips "Rob's" des YouTubers CrispyRob erhalten ab sofort einen festen Platz im Kaufland-Sortiment. "Seit der ersten Auflage im vergangenen Juli ist die Kooperation mit CrispyRob eine echte Erfolgsgeschichte. Jede neue Sorte war innerhalb weniger Tage deutschlandweit nahezu ausverkauft. Nun gibt es sie dauerhaft und vorerst exklusiv bei uns", erklärt Markus Geiger, Geschäftsführer Einkauf Food. CrispyRob ist mit mehr als zwei Millionen Abonnenten und monatlich mehr als 10 Millionen Aufrufen einer der bedeutendsten Food-Influencern in Deutschland.Zu den durchschnittlich rund 30.000 Artikeln des Kaufland-Sortiments gehören mittlerweile auch die Pizza "Gangstarella" und der "Bra Tee" des Musikers Capital Bra. Im April gab es für kurze Zeit auch den Likör "Alge" des Entertainers Knossi. Bei der Sortimentsgestaltung spielen die Erwartungen der Kunden sowie deren Nachfrage eine wesentliche Rolle. Aktuelle Trends greift das Unternehmen dabei ebenso auf wie Produktneuheiten und testet bereits die nächsten Innovationen, auf die Kaufland-Kunden schon gespannt sein dürfen.Die Produkte bieten einen Mix aus Innovation und virtuellen Erlebniswelten. Sie wurden von den Influencern selbst mitgestaltet, sind in ihrer Art und Weise neu und den Kunden bereits durch soziale Medien vertraut.Bei der Entwicklung der Kartoffelchips hat CrispyRob seine langjährige Erfahrung im Bereich Snacks eingebracht und gemeinsam mit dem Berliner Produkt-Start-up LIMITD seine persönliche Vorstellung von "den besten Chips der Welt" umgesetzt. Mit YouTube-Formaten wie "Kochen mit CheesyRob!" gilt er als besonders experimentierfreudiger Influencer. Der Entertainer Knossi kreierte einen Likör und griff dabei eine Idee seiner Fans auf. Der grüne Original-Likör, hergestellt von der Firma FJU aus Hatten in Niedersachsen, besteht aus 30 Prozent Zitronen- und Limettensaft und schmeckt fruchtig-sauer.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680448, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4911347