Apple soll in seinen iPhones ab 2023 ein eigenes 5G-Modem verbauen. Damit macht der Hersteller sich unabhängiger von Qualcomm. Im Dezember 2020 hatte Apples Chip-Chef Johny Srouji den Start der Arbeit an einem 5G-Mobilfunkmodem angekündigt, das künftig in iPhones und auch weiteren Produkten des Konzern zum Einsatz kommen wird. Einen Termin für die ersten Produkte mit dem neuen Mobilfunkchip nannte Srouji nicht - das holt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, der für seine hohe Trefferquote bekannt ist, nun nach. Kuo: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...