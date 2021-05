Hamburg (www.anleihencheck.de) - Während sich bei Aktien auf Indexebene wenig getan hat, gab es unter der Oberfläche viel Bewegung, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Hätten sich Wachstumstitel im April stark erholen können, hätten insbesondere hochbewertete IT-Titel zuletzt kräftig nachgegeben. Starke Konjunkturdaten, Inflationssorgen und vermehrt Diskussionen über ein Tapering der Zentralbanken hätten den Reflations-Trade wiederbelebt. Energie-Unternehmen und Grundstoffe hätten zu den relativen Gewinnern gehört. Aktienregionen, die davon profitiert hätten, seien Lateinamerika, Osteuropa und Großbritannien gewesen. Aber auch defensive Sektoren wie Telekommunikation und Basiskonsumgüter hätten zugelegt. In unseren Augen dürfte die Style-Volatilität über die nächsten Wochen erhöht bleiben, so Dr. Bernd Meyer weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...