10.05.2021 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hat mit seinem mRNA Impfstoff gegen Covid-19 gepunktet. "Der erste zugelassene Impfstoff" und auch der erste zugelassene mRNA-Impfstoff überhaupt. Eine neue Ära hat begonnen. Und in den letzten Monaten überzeugte der Impfstoff. Pfizer verdient Milliarden und BioNTech wohl auch dieses Jahr und die nächsten. Perfekte Welt so schien es noch Anfang letzter Woche. Und dann kamen Meldungen, die die Aktie im zweistellligen Prozentbereich einknicken liessen. Und die zuende gedacht die ganze "mRNA"- Story zerstören könnten. Was war passiert? Dreierlei: Patentschutz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...