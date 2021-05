DJ MÄRKTE EUROPA/Verhaltener Wochenauftakt - Biontech fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Montagmittag etwas leichter. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 15.367 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 4.018 Zahler nach unten. Die Berichtssaison legt heute eine kleine Verschnaufpause ein. Mit Blick auf den Feiertag "Christi Himmelfahrt" am Donnerstag werden viele Unternehmen in Deutschland ihre Zahlen am Dienstag und Mittwoch geballt vorlegen. Der Datenkalender ist zudem recht leer, nachdem der US-Arbeitsmarkt am Freitag enttäuscht hatte. Damit dürften die Aktienmärkte zunächst in dem ruhigen Fahrwasser einer unterstützenden Geldpolitik durch die großen Notenbanken weiter auf hohem Niveau seitwärts tendieren.

Stoxx-600 wieder auf Rekordhoch

Auf Rekordhoch notiert am Montag wieder der breite Stoxx-600-Index. Unterstützung bekommt er von den Minenwerten in Europa, die mit einem Plus von gut 2,3 Prozent den größten Gewinner unter den Sub-Indizes stellen. Einige Analysten sehen die Rohstoffpreise erst zu Beginn eines neuen Zyklus, also noch lange am Steigen. Die erst nun auf den Weg gebrachten globalen Infrastrukturprogramme werden für eine gute Nachfrage nach Rohstoffen sorgen. Kupfer gilt als einer der großen Gewinner der elektrischen Mobilität, wird doch in einem E-Auto im Schnitt etwa dreimal so viel Kupfer benötigt wie in einem Verbrenner.

Zahlen gab es am Morgen von Aurubis. "Die Zahlen sind nicht der Knaller", meint Heino Ruland von Ruland Research zu Aurubis. Zwar liege der Umsatz im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 6 Prozent über den Erwartungen. "Die Gewinnkennziffern liegen aber überwiegend nur in line, das operative EBIT liegt sogar leicht unter den Prognosen", so der Analyst. Für die Aurubis-Aktie geht um 2,4 Prozent nach unten. Ebenfalls nach Zahlen verlieren Carl Zeiss Meditec 1,4 Prozent.

Traton notieren nach dem Quartalsausweis 2,3 Prozent fester. "Bei den Zahlen sticht der starke Auftragseingang heraus", so ein Beobachter. Er stieg um 50 Prozent. Die Citi-Analysten halten den Ausblick von Traton für relativ konservativ. Der Nutzfahrzeughersteller spreche von einem außergewöhnlichen Auftragswachstum in Europa und Brasilien, wie aber Wettbewerber auch. Um fast 30 Prozent nach oben geht es für die MAN-Aktie. Traton will über einen Squeeze-Out die MAN-Minderheitsaktionäre abfinden und zahlt dafür 70,68 Euro.

RWE gehören derweil zu den Verlierern im DAX. Der Kurs fällt um 1,0 Prozent. RWE will bis 2040 vollständig klimaneutral werden und plant dafür weitere hohe Investitionen. Das bremst den Kurs zunächst.

Biontech stark erholt mit EU-Auftrag

Biontech legen an der Frankfurter Börse fast 10 Prozent zu, nachdem die EU inmitten der Diskussion über die Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe bis zu 1,8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen geordert hat. Zudem hat sich die EU zuletzt eher ablehnend zu einem von den USA ins Spiel gebrachten Aufheben des Patentschutzes geäußert.

Wacker Neuson steigen um 1,6 Prozent. Der Konzern hat den Reingewinn im ersten Quartal nahezu verdreifacht und sieht darin "eine hervorragende Basis" zum Erreichen der Jahresziele. "Als deutsche Caterpillar sollte Wacker Neuson besonders stark von einem Konjunkturaufschwung profitieren", meint ein Händler.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.018,35 -0,39 -15,90 13,11 Stoxx-50 3.440,48 -0,10 -3,30 10,69 DAX 15.366,65 -0,21 -33,00 12,01 MDAX 32.516,87 -0,45 -148,15 5,59 TecDAX 3.382,86 -1,30 -44,72 5,29 SDAX 16.069,09 0,17 27,09 8,83 FTSE 7.139,55 0,14 9,84 10,36 CAC 6.369,39 -0,25 -16,12 14,73 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,22 0,00 -0,46 US-Zehnjahresrendite 1,57 0,00 -1,11 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:54 % YTD EUR/USD 1,2165 -0,02% 1,2157 1,2162 -0,4% EUR/JPY 132,27 +0,07% 132,34 131,98 +4,9% EUR/CHF 1,0948 -0,10% 1,0958 1,0960 +1,3% EUR/GBP 0,8626 -0,74% 0,8649 0,8688 -3,4% USD/JPY 108,72 +0,08% 108,85 108,53 +5,3% GBP/USD 1,4103 +0,73% 1,4055 1,3998 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,4063 -0,19% 6,4223 6,4186 -1,5% Bitcoin BTC/USD 57.918,26 -0,37% 59.150,78 57.434,01 +99,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,24 64,90 +0,5% 0,34 +34,2% Brent/ICE 68,70 68,28 +0,6% 0,42 +33,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.840,14 1.831,28 +0,5% +8,86 -3,0% Silber (Spot) 27,78 27,47 +1,1% +0,31 +5,3% Platin (Spot) 1.270,45 1.255,60 +1,2% +14,85 +18,7% Kupfer-Future 4,89 4,77 +2,6% +0,12 +38,7% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 07:01 ET (11:01 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.