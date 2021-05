It's grill-time Baby oder der Weingeschmack des Armin Laschet

Im Basketball sind die letzten 2 Minuten die crunch-time - wenn es so richtig zur Sache geht. Und in den USA wird jeder Sport-Fan unruhig, wenn im American Football die play-offs losgehen und der Ruf: "It's play-off time, baby!" die Runde macht. So und bei uns? Das Wetter wird langsam besser und die ersten Rauchschwaden wabbern wieder durch die Gärten oder von den Balkonen.

Start in die Grillsaison

"It's grill-time baby" möchte man aus vollem Herzen rufen und das hat sich wohl auch ein Nachbar gedacht, als er letztes Wochenende in die Grillsaison gestartet ist. Ein schöner, großer Gas-Grill, der über die Hälfte des kleinen Balkons ausmacht und sicher sein ganzer Stolz ist. Glücklich, wer darüber wohnen darf, wenn er oder sie gerne Rauch- und Fleischaromen in der Nase hat.

Und nachdem wir in der letzten Genießer-Kolumne darüber philosophiert haben, wie man am Weingeschmack einen Menschen (also in dem Fall unsere Bundeskanzlerin) erkennen kann, so könnten wir jetzt selbiges mit dem Grill-Gerät versuchen.

Also Armin Laschet hat 2017 mal eine Bratwurst bei einer JU-Party im NRW-Wahlkampf gegessen und genauso volksnah wird wohl auch sein Grill sein; wahrscheinlich mit echter Kohle befeuert und das Steiger-Lied dazu gesummt - so erweist man seinem Bundesland korrekt die Ehre.

Als Asado bezeichnet man beim argentinischen Barbecue das gegrillte Fleisch, das langsam über der heißen Kohle geröstet wird. (Bildquellen: argentinienweine.de)

Die richtige Begleitung

Und wir hätten die richtige Sosse dazu: echte argentinische Gaucho-Salsa oder Chimichurri! Und da über seinen Weingeschmack nichts zu recherchieren war, befürchten wir fast, dass er auch hier traditionell nur ein Düsseldorfer Alt trinkt.

